Inter, Asamoah vuole restare in Italia: rifiutate due offerte dall’estero

Dopo aver risolto il contratto con l’Inter con un anno d’anticipo, Kwadwo Asamoah è alla ricerca di una nuova sistemazione. L’esterno ha lasciato i nerazzurri dopo due stagioni in cui ha collezionato 53 presenze. La scorsa stagione ha trovato pochissimo spazio e non rientrava più nei piani di Antonio Conte.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la volontà del classe ‘88 sarebbe quella di restare ancora in Serie A. Il giocatore avrebbe rifiutato alcune offerte dall'estero, una dagli Stati Uniti e anche dagli inglese del Reading e sarebbe in attesa di un club di Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto la Sampdoria. I blucerchiati, con la cessione di Murru al Torino, avrebbero intenzione di acquistare un nuovo rinforzo sulla fascia sinistra.

La trattativa tra le parti sarebbe già stata avviata e si potrebbe chiudere entro i prossimi giorni. Il ghanese avrebbe chiesto un contratto biennale da un milione di euro netto a stagione. Alla Sampdoria ritroverebbe un altro nerazzurro, ovvero Antonio Candreva.