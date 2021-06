Inter, arrivano smentite su Jordi Alba: l’obiettivo per la fascia è un altro

Dopo aver chiuso per l’acquisto di Hakan Calhanoglu, l’Inter è adesso alla ricerca di un esterno di qualità per sostituire il partente Hakimi. Sono diversi i nomi accostati ai nerazzurri, l’ultimo in ordine cronologico è quello di Jordi Alba del Barcellona. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Mundo Deportivo, ci sarebbero addirittura stati i primi contatti tra i due club.

Notizia che però non trova riscontro tra i media italiani. Stando a quanto riportato da SportMediaset, l’Inter non starebbe trattando l’esterno del Barcellona e l’obiettivo principale per la fascia sinistra sarebbe un altro spagnolo, ovvero Marcos Alonso del Chelsea.L’ex Fiorentina sarebbe da tempo nel radar di Beppe Marotta e anche il preferito del nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

I blues avrebbero aperto ad una sua cessione nella prossima sessione di mercato e lo avrebbero proposto ai nerazzurri come parziale contropartita per Achraf Hakimi. L’Inter, però, preferirebbe cederlo al Paris Saint-Germain, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 75 milioni di euro. Soltanto dopo aver definito la cessione dell’esterno marocchino l’Inter tenterà l’assalto per Marcos Alonso.