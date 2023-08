Inter Arnautovic , l’occasione per un colpo doppio

di Redazione, pubblicato il: 11/08/2023

(Inter) Arnautovic è diventato all’improvviso il nome più ricorrente del mercato nerazzurro. Le difficoltà economiche hanno portato a dover rinunciare prima a Scamacca poi a Balogun, ergo l’ex del Triplete è ora in pole position per rinforzare l’attacco interista.

L’investimento necessario sarebbe decisamente inferiore a quanto necessario per portare a Milano Taremi dal Porto. Con il tesoretto risparmiato il club starebbe pensando di investire su un altro difensore. Nel mirino il giapponese Takehiro Tomyasu, anche lui ex Bologna oggi in forza all’Arsenal.