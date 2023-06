Inter, anche Bellanova saluta, da domani non è più nerazzurro

di Redazione, pubblicato il: 29/06/2023

(Inter) Sportitalia riporta la notizia che Raoul Bellanova ha trovato l’accordo con il Torino. Con le visite mediche già fissate per domani si conclude la brevissima esperienza del laterale ex Cagliari in nerazzurro. Il prestito dello scorso anno prevedeva un diritto di riscatto di 7 milioni. L’Inter non lo esercitato sperando di trovare un accordo più avanti con la società sarda. Il Toro si è inserito con tempismo perfetto ed 8 milioni sul tavolo, l’operazione si è conclusa oggi con l’accordo tra il giocatore e la società granata.