Inter, altro sgarbo al Milan? I nerazzurri provano il sorpasso per un altro attaccante

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/06/2023

Inter, si prova un altro sgarbo al Milan. La società nerazzurra sta provando a mettere a posto la propria situazione per quanto riguarda il reparto offensivo e, nella serata di ieri, è arrivato il colpo Marcus Thuram a parametro zero, con un clamoroso sorpasso sul Milan che da tempo era sull’attaccante francese.

Ma, se è vero, che da un lato, una toppa è stata messa, è altrettanto vero che manca ancora un pedina soprattutto se i nerazzurri non riusciranno a riprendere in prestito Romelu Lukaku dal Chelsea. Proprio per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero sfidando il Milan per un altro attaccante dopo, come detto, Thuram.

Infatti, la rosea riporta come Marotta e Ausilio stiano valutando di acquistare a parametro zero l’ex attaccante della Lazio, Luka Romero. Il classe 2004 argentino, non ha rinnovato il proprio contratto con la società biancoceleste ed è alla ricerca di un progetto tecnico che possa valorizzarlo.

I nerazzurri ci stanno pensando, così come il Milan. Bisognerà vedere quale sarà la posizione della società per quanto riguarda le commissioni da dare agli agenti. Romero-Inter è un’opzione da tenere d’occhio per un nuovo derby di mercato tutto da seguire.