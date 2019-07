Inter, altro segnale positivo per Lukaku? La novità arriva da Perth

Dall'Australia arrivano altri segnali positivi per l'Inter? Romelu Lukaku, infatti, non prenderà parte all’amichevole del Manchester United contro il Perth Glory, in programma alle 13 ora italiana.

L’attaccante belga non sarà neanche in panchina, al contrario di Martial, che pure ieri si era allenato a parte con lui. L’attaccante francese sarà regolarmente titolare mentre Lukaku, che ieri ha accusato un fastidio, sarà tenuto a riposo.

Tra le riserve anche Pogba, altro uomo mercato del club inglese. Fuori dai convocati anche Fred e Sanchez, ormai ai margini dei progetti dello United.