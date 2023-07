Inter, altro derby di mercato? Stavolta si gareggia per una punta: la situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/07/2023

Inter, si prospetta un altro derby di mercato con il Milan. L’estate di mercato nerazzurra non ha nascosto tanti colpi di scena. Per ultimo, il comportamento di Romelu Lukaku che, di fatto, non ha dato la sua risposta al ritorno all’Inter per poter trattare con la Juventus. Ma anche i derby di mercato, specie quelli per Marcus Thuram e Davide Frattesi, entrambi, poi, arrivati a vestire la maglia nerazzurra.

E proprio a proposito dei derby di mercato, potrebbe aprirsi uno scenario che potrebbe portarne ad un terzo. Il protagonista, stavolta, è un attaccante della nostra Serie A. Infatti, secondo quanto riportato quest’oggi da SportMediaset, Inter e Milan potrebbero sfidarsi nuovamente sul mercato per portare a casa il centravanti portoghese dell’Udinese, Beto.

Per entrambe le società, almeno fino a questo momento, Beto rappresenta solo un piano B. Entrambe le dirigenze sono impegnate a trattare gli obiettivi numero uno, ovvero Alvaro Morata per i nerazzurri e Taremi per i rossoneri. Se entrambe queste trattative dovessero naufragare, allora ecco che tornerebbe in auge il nome di Beto.

L’attaccante bianconero prevedeva all’interno del suo contratto una clausola risolutoria del valore di 35 milioni di euro che è scaduta qualche giorno fa. Adesso, il prezzo che ne fanno i friulani è di circa 25-30 milioni di euro. Beto tra Inter e Milan, per un derby di mercato che non si è ancora acceso, ma che potrebbe decollare molto presto.