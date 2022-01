Inter, altro colpo alla Marotta? Può arrivare un difensore a sorpresa

Inter, Marotta pensa a Christensen del Chelsea.

Il roccioso difensore dei blues è in scadenza di contratto con la squadra inglese e da tempo la dirigenza, capeggiata da Marina Granovskaia, sta trattando il prolungamento, ma negli ultimi giorni sembrano esserci alcuni intoppi ed è per questo motivo che alcune società stanno monitorando molto attentamente la situazione sperando di poter cogliere un'occasione molto ghiotta. Nelle scorse settimane, infatti, alcuni quotidiani inglesi avevano parlato di un forte interessamento del Newcastle, ma la società di proprietà araba non è la sola.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore sarebbe ricercato anche dal Milan, che vuole trovare un giocatore che possa sostituire in campo Kjaer ed in rosa Romagnoli, ma anche dall'Inter che è molto vicina a Ginter, ma che non vuole lasciare nulla di intentato e vuole capire le eventuali possibilità, soprattutto perchè, per l'altro obiettivo, Bremer, c'è la grande concorrenza proprio del Milan che non vuole assolutamente mollare la corsa al difensore brasiliano del Torino.

L'ostacolo, per quanto riguarda Christensen, è l'ingaggio del giocatore che si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti. Una cifra molto elevata e che l'Inter, dal canto suo, non vorrebbe concedere. Una trattativa non nata ancora e che sarebbe molto complicata, visto che anche il Chelsea ha tutta l'intenzione di prolungare il contratto, ma Marotta e Ausilio ci pensano e provano ad imbastire una strategia.