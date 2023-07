Inter, altro capitolo per Sommer: ieri riunione con il Bayern. La situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/07/2023

Inter, nerazzurri sempre in pressing per arrivare a Sommer. Dopo la cessione di Andrè Onana al Manchester United e quella di Facundo Colidio al River Plate, in casa nerazzurra si sta cercando di capire come allocare le risorse per completare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, dal momento che al tecnico nerazzurro mancano ancora delle pedine fondamentali.

Tra queste, anche due portieri che dovranno sostituire proprio il camerunese e l’altro partente, Samir Handanovic. Proprio per questo, la società di viale della Liberazione, è al lavoro per trovare i profili più adatti. E in tal senso i nomi che si fanno maggiormente sono quelli di Trubin, ma soprattutto di Sommer. Per quest’ultimo è in corso una trattativa con il Bayern Monaco che, al momento, non riesce a decollare.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri, ci sarebbe stata una riunione fiume tra i dirigenti nerazzurri e quelli della società bavarese, per provare ad accelerare la trattativa. I nerazzurri, infatti, hanno già l’accordo con Sommer e vorrebbero regalare l’estremo difensore quanto prima al proprio allenatore, magari risparmiando anche un paio di milioni dalla clausola di 6 milioni di euro.

Dall’altra parte, invece, Tuchel, non vorrebbe rinunciare al giocatore al momento, viste le difficoltà nel recupero di Neuer e quelle nel poter acquistare un nuovo portiere. Ci si dovrà aggiornare presto, perchè l’Inter, in questo momento, ha assoluto bisogno di avere un nuovo portiere.