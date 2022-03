Inter, alla scoperta di Hjulmand: grinta e quantità per la mediana

Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio sembrerebbero intenzionati a rivoluzionare il centrocampo per la prossima stagione.

Il sempre più probabile addio di Matias Vecino a parametro zero e le possibili cessioni di Arturo Vidal e Roberto Gagliardini obbligano i nerazzurri ad intervenire sul mercato con almeno un paio di giocatori. Oltre a Frattesi del Sassuolo, gli uomini di mercato interisti starebbero monitorando con attenzione diversi giocatori.

L’ultimo nome accostato all’Inter è quello di Morten Hjulmand, centrocampista rivelazione della Serie B di proprietà del Lecce. Il classe ‘99 si è preso le chiavi del centrocampo salentino ed è uno dei principali protagonisti dell’ottima stagione che stanno disputando gli uomini di Marco Baroni, attualmente primi in classifica nel campionato cadetto. Centrocampista grintoso, fisico e dotato di un’ottima visione di gioco che ha attirato su di lui le attenzioni di diversi club italiani e di Premier League. La sua posizione naturale è quella di mediano davanti alla difesa ma può anche ricoprire il ruolo di mezzala.

Il 22enne è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile Cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, per poi trasferirsi nel 2018 all’Admira Wack Mödling. Dopo due stagioni e mezzo nel club austriaco si trasferisce al Lecce dove da gennaio in poi totalizza 19 presenze (più una nei playoff). La sua definitiva esplosione è avvenuta in questa stagioni dove diventa un elemento inamovibile del Lecce, sempre in campo con 26 presenze e 2 assist finora. Il centrocampista è anche nel giro della nazionale norvegese Under 21 danese e sembra destinato ad entrare molto presto in quella maggiore. L’Inter sarebbe seriamente interessata a lui e lo avrebbe individuato come il vice Brozovic.