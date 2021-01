Inter alla ricerca di giovani: sguardo su un centrocampista del Leicester

Inter sempre attenta alle situazioni che gravitano attorno ai giovani talenti in giro per l'Europa e per il mondo. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, i nerazzurri sarebbero molto interessati al centrocampista del Leicester, Wanya Marcal-Madivadua.

Il classe 2002, è in trattativa con il club inglese per firmare il suo primo contratto da professionista, ma pare che i colloqui tra l'entourage e la società si siano un po' arenati, con tanti club pronti ad approfittare della situazione.

Sul giocatore, infatti, oltre all'Inter, ci sarebbe anche l'interesse del Benfica, altra società sempre molto attenta ai giovani prospetti.