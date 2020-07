Inter, Alaba il sogno per la fascia sinistra. L’austriaco apre alla cessione

Dopo aver rinforzato la fascia destra con l’acquisto di Hakimi, i nerazzurri avrebbero intenzione di rafforzare anche la fascia sinistra. Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero seguendo con attenzione diversi giocatori, ma il sogno per la corsia mancina sarebbe David Alaba del Bayern Monaco.

L’austriaco è in scadenza di contratto nel 2021 e non avrebbe ancora trovato l’accordo con il club bavarese per il rinnovo. Come riportato da Kicker, il Bayern avrebbe intenzione di blindarlo, ma al momento ci sarebbe ancora molta distanza tra domanda e offerta. Il giocatore vorrebbe un sostanzioso aumento dell’attuale ingaggio e si starebbe già guardando intorno per trovare una nuova sistemazione. Se le parti non dovessero trovare l’intesa entro i prossimi mesi, che il club tedesco potrebbe optare per la sua cessione durante la prossima sessione di mercato per evitare di perderlo a zero tra un anno. Sulle tracce del giocatore, oltre all'Inter, ci sarebbero anche Manchester City e Paris Saint-Germain.

Nel frattempo David Alaba ha rilasciato un’intervista a Kicker , in cui ha risposto ad una domanda sul suo futuro:”In questo momento non sto pensando al mio futuro. Nelle ultime settimane la mia attenzione è stata rivolta tutta al campo e non alla prossima stagione, anche se prima o poi dovrò prendere una decisione”.