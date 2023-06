Inter, affondo per un terzino. E Marotta ha la chiave per sbloccare l’affare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/06/2023

Inter, si cerca l’affondo per un colpo sulla fascia. In questi giorni, dopo la finale di Champions League, si sta pian piano delineando il mercato della società nerazzurra. La dirigenza di viale della Liberazione, sta cercando i profili più adatti per fare in modo di consegnare a Simone Inzaghi, per la prossima stagione, una squadra che possa essere competitiva per lottare su tutti i fronti.

Uno dei ruoli che si vuole maggiormente puntellare è quello dell’esterno sinistro. Dato per assodato che Federico Dimarco, in questo momento, è il titolare indiscusso in quel ruolo, la stessa cosa non si può dire per Robin Gosens. L’esterno tedesco, compirà 29 anni e il suo ingaggio netto pesa nella casse nerazzurre circa 2,5 milioni di euro.

Per questi motivi, Marotta e Ausilio stanno cercando di abbassare sia il costo della rosa che l’età media e in tal senso il nome buono sarebbe stato rintracciato nell’esterno brasiliano del Monza, classe 1999, Carlos Augusto.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società nerazzurra, ha intenzione di affondare il colpo su di lui e Marotta sarebbe intenzionato a giocarsi anche una pedina di scambio. Si tratta di Stefano Sensi, centrocampista che nell’ultima stagione ha fatto molto bene in prestito al Monza.

Vedremo se l’offerta nerazzurra sarà ritenuto congrua e se Simone Inzaghi potrà avere il suo esterno sinistro da poter alternare con Dimarco.