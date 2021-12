Inter, affare Scamacca già a gennaio? Ci sono due ostacoli

Gianluca Scamacca infiammerà il mercato dell'Inter.

E' questo quello che traspare negli ultimi giorni per quanto riguarda la Milano nerazzurra e la composizione della rosa per lottare per la conquista della seconda fino all'ultima giornata. Ad inizio 2022 si aprirà la sessione di mercato invernale che consentirà ai club di rimpolpare le proprie rose e di piazzare eventuali esuberi. Per quanto riguarda i possibili colpi in entrata, il duo dirigenziale interista capitanato dall'Amministratore Delegato dell'Area Sport Giuseppe Marotta e dal Direttore Sportiva Piero Ausilio sono alla ricerca di qualche attaccante.

Il centravanti del Sassuolo piace ormai da più di un anno, e la consacrazione con la maglia neroverde in questa prima parte di stagione giustifica tale interesse insistente. Stando a quanto appreso stamattina (11 dicembre 2021, ndr) dal portale online della Gazzetta dello Sport però, per prelevare il classe 1999 già a gennaio dovrebbe superare due ostacoli non proprio indifferenti.

Il primo è valutazione del cartellino imposta dal Sassuolo pari a 40 milioni di euro, una cifra considerevole e che difficilmente vedrebbe i dirigenti emiliani convincersi con una proposta di prestito. Il secondo invece, è legato all'interesse della Juventus. I bianconeri ad oggi non hanno un vero centravanti trascinatore, con l'operato di Alvaro Morata che non sembra basta e che vede dunque i torinesi alla ricerca di ulteriori gol. Il Sassuolo dal canto suo terrebbe Scamacca in rosa fino a giugno più che volentieri, ma è chiaro che in caso di arrivo di offerte irrinunciabili trattenerlo potrebbe essere solo un rischio, anche in virtù della possibile volontà del giocatore di cambiare aria.