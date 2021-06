Inter addio, il terzino vola in Inghilterra per 15 milioni

Tanto rumore per nulla. Il terzino spagnolo classe 1996 del Barcellona, Junior Firpo, non arriverà all'Inter nella prossima stagione. Infatti, oggi, la società blaugrana lo ha ceduto a titolo definitivo al Leeds del Loco Bielsa ed il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Dopo un'estate, la scorsa, di tormentoni dalla Spagna che avrebbero voluto il giocatore all'Inter come parziale contropartita tecnica per arrivare a Lautaro Martinez da parte del Barcellona, il giocatore raggiungerà la sua nuova squadra per una cifra, secondo quanto riportato attraverso i suoi canali social da Nico Schira, di 15 milioni di euro ed un contratto da 2 milioni più bonus.

Insomma, un tormentone che è terminato - finalmente - e di cui non sentiremo più parlare. Junior Firpo non andrà all'Inter e lascia il Barcellona per una cifra ben lontana da quella che era stata riportata dai media spagnoli lo scorso anno, ovvero 41 milioni di euro.