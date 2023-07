Inter, addio a Lukaku definitivo: 3 piste per rimpiazzarlo. Oltre a Balogun, due esperti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/07/2023

Inter, sfumato Lukaku si pensa con chi sostituirlo. Quanto accaduto in queste ore in casa nerazzurra ha dell’incredibile. Il club di viale della Liberazione, che da tante settimane stava trattando Romelu Lukaku con il Chelsea, era riuscito a trovare l’accordo con la società inglese, dopo aver trovato quello con il giocatore, per il ritorno a Milano per una cifra di circa 35 milioni più bonus.

Ma, secondo le ricostruzioni fatte dai media, l’attaccante belga non avrebbe risposto per una settimana alla dirigenza nerazzurra e agli oramai ex compagni di squadra, per trattare con la Juventus. Marotta e Ausilio sono rimasti molto delusi dall’atteggiamento di Lukaku e hanno deciso di abbandonare la pista per concentrarsi su altri obiettivi che possano essere utili alla causa di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sarebbero tre profili attenzionati dalla dirigenza. Il primo, preferito dal ds Ausilio, è quello di Balogun dell’Arsenal. Il giocatore, nella passata stagione, ha fatto un grande campionato con la maglia del Reims segnando 21 gol e attirando a sè numerosi rumours. Ma occhio anche ai profili più esperti.

Il primo è quello di Alvaro Morata, seguito anche dalla Roma, su cui Simone Inzaghi vorrebbe puntare. Il secondo è quello di Taremi del Porto che garantirebbe maggiore fisicità in campo. Insomma, una delusione a livello umano che per tutta l’Inter, dai dirigenti ai tifosi, è difficile da digerire. Non tanto per quanto riguarda la scelta del giocatore, ma per la comunicazione avuta in passato e il cambiamento immotivato di questi giorni.