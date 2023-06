Inter, acquisto a sorpresa praticamente fatto: a Milano arriva un nuovo portiere

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/06/2023

Inter, in arrivo un nuovo portiere. La delusione della finale dell’Ataturk è ancora tutta da smaltire. L’aver sprecato tante palle gol e l’essere stati puniti nell’unico errore della partita, brucia enormemente, ma può sicuramente dare fiducia in vista della prossima stagione, visto che da tutto quello che di buono è stato mostrato, contro avversari sicuramente superiori, si può ripartire.

Intanto, proprio la prossima stagione è il focus della società nerazzurra. Infatti, proprio in queste ore, è arrivata la notizia di un acquisto praticamente fatto. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato, Fabrizio Romano, i nerazzurri stanno finalizzando un’operazione dalla Danimarca per un nuovo portiere.

Si tratta del classe 2005, Theo Sander, giocatori di proprietà dell’Aalborg, retrocessa in questa stagione. Proprio approfittando della retrocessione, il ragazzo sarà acquistato a prezzo di saldo per circa 2,5 milioni di euro più bonus. Per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno del 2027.