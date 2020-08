Inter, accordo a un passo per Sanchez: il giocatore sarà nerazzurro

Buone notizie per l'Inter a 48 ore dal ritorno in campo in Europa League. Secondo l'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, Inter e Manchester United sarebbero ormai prossime ad un accordo definitivo su Alexis Sanchez. L'attaccante cileno, il cui periodo di prestito scadrà il prossimo 5 agosto, dovrebbe a breve diventare a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro.

Secondo il noto giornalista, restano da limare gli ultimi dettagli prima dell'annuncio ufficiale, ma ormai l'affare è in dirittura d'arrivo. Nessun problema anche sul fronte Sanchez: il suo procuratore e il club nerazzurro sono in piena sintonia sull'ingaggio che percepirà l'attaccante.

Insomma, la telenovela legata al futuro del numero 7 nerazzurro sembra in procinto di concludersi nel migliore nei modi, a differenza di quanto accaduto alla Roma per Smalling, che non è riuscita a trovare un accordo con i Red Devils per il rinnovo del prestito del giocatore.