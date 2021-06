Inter, 5 richieste per Pinamonti che non soddisfano i dirigenti

Andrea Pinamonti è un nome in uscita per quanto riguarda l'Inter, ma le offerte non soddisfano per niente la società nerazzurra

Il mercato in uscita dell'Inter prende forma. La società nerazzurra, infatti, vuole realizzare gli 80 milioni di uscite entro il 30 giugno e per questo sono programmate alcune uscite. Tra queste c'è sicuramente il nome di Andrea Pinamonti, nella scorsa stagione poco impiegato da Antonio Conte e che adesso vuole trovare la soluzione giusta per avere continuità. Secondo TMW, per lui c'è l'interesse di cinque squadre di Serie A, ovvero Hellas Verona, Cagliari, Salernitana, Venezia e Bologna, ma tutte cercano l'attaccante in prestito e non a titolo definitivo, con parziale contribuzione dell'Inter al pagamento dell'ingaggio.