Inter, 4 calciatori in rotta con le proprie squadre (e che farebbero comodo)

Inter, sono tanti i giocatori in rotta con le proprie squadre e che potrebbero far comodo ai nerazzurri.

In un periodo come quello del mercato di gennaio, soprattutto in una situazione economica di restrizione, potrebbero nascere delle occasioni vantaggiose per quanto riguarda dei calciatori che non stanno rendendo bene nelle proprie attuali squadre e che avrebbero voglia di cambiare aria. Si sa che l'Inter, potrebbe anche non intervenire nella sessione invernale, per concentrare il massimo sforzo in vista di quella estiva in cui dovranno essere trovati dei giocatori importanti. Ma come ammesso dagli stessi dirigenti nerazzurri, nell'ipotesi in cui dovesse partire qualcuno, ecco che la casello verrebbe riempita nuovamente da qualche altro tassello più funzionale al tipo di gioco di Inzaghi.

A partire da una vecchia conoscenza nerazzurra, come Romelu Lukaku, che nella sua intervista a Sky Sport ha fatto il suo mea culpa nei confronti dell'Inter e della modalità in cui è avvenuto il suo addio questa estate, ammettendo di non essere per nulla felice al Chelsea. Un giocatore che ha dimostrato, almeno in Italia, di saper spaccare le partite, soprattutto quelle chiuse contro le piccole e che sarebbe l'alter ego perfetto per Edin Dzeko che l'Inter sta cercando tanto sul mercato. Ovviamente sono solo supposizioni e nulla di reale, anche perchè la cifra spesa dal Chelsea questa estate ed il ricchissimo ingaggio percepito dal belga renderebbero l'operazione proibitiva.

Altro giocatore che farebbe comodo alla causa nerazzurra sarebbe Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo della Roma, non visto di buon occhio da parte di Josè Mourinho che, di fatto, lo ha messo praticamente fuori rosa. Un giocatore che ha tutte quelle caratteristiche perfette per il gioco di Simone Inzaghi e che potrebbe essere davvero l'elemento perfetto per fungere da vice-Brozovic o, all'occorrenza, anche da mezz'ala qualitativa come sta facendo bene Calhanoglu. Altro giocatore che potrebbe fare al caso dell'Inter è Anthony Martial attualmente al Manchester United e che ha deciso di cambiare aria fin da questa finestra di gennaio. L'attaccante francese è, al momento, in trattativa per il prestito al Siviglia e proprio questa formula potrebbe fare al caso della società nerazzurra che non può spendere denaro fresco. Infine, un'altra alternativa uscita in questi giorni, quella di Lucas Digne dell'Everton. Il terzino francese è in rotta con la società inglese e con il suo tecnico, Rafa Benitez, ed è per questo che a gennaio quasi sicuramente lascerà Liverpool. L'Inter è molto interessata, ma prima deve partire qualcuno. Non solo, ma la concorrenza del Chelsea, che deve sostituire Chilwell, infortunato di lungo corso, lascia pensare ad un'ipotesi al momento complicata.

Le occasioni interessanti ci sono, anche se talvolta bisogna trovare gli incastri giusti, ma il mercato di gennaio può regalare della soluzioni interessanti. Spetta alla società fare le dovute valutazioni, attenzionando i nomi che meglio possono adattarsi alle caratteristiche richieste da Simone Inzaghi.