Insigne Inter, i nerazzurri meditano di strapparlo via al Napoli: le cifre

INSIGNE INTER - La formazione del reparto avanzato nerazzurro dopo la partenza di Romelu Lukaku in direzione Chelsea (il belga è già a Londra e a breve verrà annunciato) prosegue senza sosta. Chiusa definitivamente la trattativa per portare finalmente a Milano Edin Dzeko dopo anni di flirt, la dirigenza di Via della Liberazione è al lavoro per ingaggiare un altro attaccante.

Stando a quanto riferito dal giornalista di Sky Gianluca Di Marzio attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, l'ultimo nome accostato cronologicamente all'Inter sarebbe quello di Lorenzo Insigne del Napoli.

L'attaccante partenopeo, nonché capitano degli azzurri, ha un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno che non ha ancora rinnovato. Il patron Aurelio De Laurentiis fino ad oggi è stato in contatto con l'agente dell'italiano, Vincenzo Pisacane, per discutere un rinnovo quadriennale e scongiurare quindi la possibilità di perderlo a parametro zero l'estate prossima.

In alternativa, qualora Insigne non dovesse accettare il prolungamento contrattuale, il presidente napoletano potrebbe sedersi intorno ad un tavolo e trattare con l'Inter una cessione già per questa sessione di mercato. La valutazione del cartellino del neo-campione d'Europa si aggira attorno ai 25 milioni di euro, con l'ingaggio dello stesso che al momento è pari a 5 milioni di euro netti a stagione. L'Inter osserva interessata.