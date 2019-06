Insigne-Inter, c'è feeling: il Napoli avrebbe già il sostituto pronto

Nelle scorse settimane si era parlato di un'ipotesi Lorenzo Insigne per l'Inter in un possibile scambio con Mauro Icardi. Oggi invece, anche in virtù delle parole del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis dove diceva a chiare lettere che non avrebbe acquistato l'argentino, si parla di un approdo dell'attuale capitano azzurro a Milano a prescindere dal futuro dell'ex Sampdoria.

"L’Inter è sedotta da Insigne, verrà il momento giusto per far decollare le proprie strategie; il Napoli non ha urgenze, non in questo caso, e spera che Hirving Lozano non venga accerchiato dal PSG".

Questo è quanto rivelato stamane dal Corriere dello Sport. Insomma, l'ipotesi di un futuro di "Lorenzo il Magnifico" in nerazzurro non è affatto tramontata.