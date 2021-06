Insigne, il rinnovo pare 'bloccato': l'Inter studia il possibile colpo a 0

Lorenzo Insigne è legato al Napoli con un contratto fino al 30 giugno 2022 ma, al momento, non arrivano novità per il suo (eventuale) rinnovo. Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica nazionale italiana con sede centrale proprio nella città partenopea, rilancia dunque un'indiscrezione: "L'Inter starebbe monitorando la situazione". Motivo? "Tentare il colpo a parametro zero il prossimo anno".

Insigne, 30 anni compiuti lo scorso 4 giugno, ha fino a ora totalizzato 85 reti in 303 partite con la maglia del Napoli. Non solo. Ha segnato 8 gol in 41 apparizioni con la maglia della nazionale italiana (con l'Under 21 ne aveva invece siglati 7 in 15 match). Il 4 giugno 2018 è anche sceso in campo, per la prima volta, con la fascia da capitano nella partita amichevole pareggiata 1-1 contro i Paesi Bassi a Torino.