Infortunio Valverde, brutta tegola per Zidane: salterà il match contro l’Inter?

Dopo le positività al Covid-19 di Eden Hazard e Casemiro, arrivano ancora brutte notizie dall’infermeria per Zinedine Zidane in vista del match contro l’Inter in programma il prossimo 25 novembre.

Come riportato dal sito ufficiale del club spagnolo, il tecnico francese sarà costretto a rinunciare a Federico Valverde. L’uruguaiano è stato costretto ad abbandonare il campo nel match di ieri contro il Valencia per un infortunio. Il giocatore si è oggi sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato frattura della spina tibiale posteriore della gamba destra che lo costringerà a restare ai box per diverse settimane.

Stando a quanto riporta As, l’uruguaiano dovrebbe restare fuori per almeno un mese e non dovrebbe riuscire a recuperare per la sfida di Champions League contro i nerazzurri. Zidane sarà quindi costretto a rinunciare a una pedina fondamentale della sua rosa. L'uruguaiano è diventato ormai uno dei titolari fissi ed è spesso stato preferito a Luka Modric.