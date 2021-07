Il Tottenham ci riprova per Skriniar: la risposta dell'Inter e del giocatore

Il Tottenham bussa alla porta dell'Inter e torna alla carica per un vecchio pallino. Sì, gli Spurs, dopo aver preso Fabio Paratici come direttore sportivo, vorrebbero tornare alla carica per un giocatore nerazzurro che da tanto tempo fa gol agli Spurs. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, gli inglesi vorrebbero portare a Londra Milan Skriniar.

La società di Levy sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra importante per lo slovacco, arrivando a 60 milioni di euro. Di fatto, però, soprattutto dopo la cessione di Hakimi, non è in programma anche una cessione del difensore tanto che da Viale della Liberazione non ci sentono a qualunque tipo di sirena.

Non solo, ma nei giorni passati, lo stesso Skriniar ha più volte detto di voler restare all'Inter e che quello sarebbe stato il suo futuro, rimandando al mittente qualunque rumors di mercato che potesse aleggiare sul suo conto.