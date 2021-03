Il ritorno del figliol prodigo? L'Inter monitora la situazione

Inter, un terzino potrebbe fare il suo ritorno a Milano in estate. Il nome è quello di Valentino Lazaro acquistato nell'estate 2019 per 20 milioni di euro dall'Herta Berlino. L'austriaco non è mai riuscito ad imporsi nelle gerarchie di mister Conte e dopo appena un anno - con nel frattempo l'esperienza in Premier League - la cessione in prestito nuovamente in Bundesliga.

Il terzino quest'anno ha affrontato i nerazzurri in Champions League con la maglia del Borussia Moenchengladbach, ma nonostante il passaggio del turno ed alcune prove convincenti, i tedeschi non sono ancora pienamente convinti del riscatto. La cifra sia aggira attorno ai 15 milioni di euro e, come stamani riporta la Gazzetta dello Sport, le parole del direttore sportivo dei tedeschi Max Eberl - rilasciate alla Bild - non fanno ben sperare: “Dipenderà dalla strategia nella creazione della rosa del prossimo anno. Per il momento non abbiamo ancora deciso nulla”.

Il nodo non riguarda la cifra del riscatto, bensì le precarie condizioni fisiche dell'austriaco. Infatti il terzino - durante l'attuale stagione -ha saltato diversi match causa infortunio, come successo anche nell'ultimo impegno delle nazionali per le qualificazioni ai Mondiali dov'è rimasto a casa per un problema al quadricipite. Prima di questo problema un altro alla caviglia (out le prime cinque di campionato) ed uno agli adduttori che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per circa un mese ad inizio 2021.

Negli ultimi sette anni, come riporta la rosea, è stato indisponibile per oltre 500 giorni. Questo è uno dei motivi che stanno facendo riflettere i tedeschi: "Benché Lazaro abbia dimostrato di far comodo al Gladbach, il club tedesco non è convinto di riscattarlo e potrebbe rispedirlo all'Inter. Perché i guai fisici al momento sono una costante della sua carriera. E questa consapevolezza, unita alla certezza delle sue qualità tecniche, porta il Gladbach a un dubbio". L'Inter in tutto ciò monitora la situazione per non farsi trovare impreparata.