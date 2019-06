Il rebus di Pinamonti, più segna più si allontana dall’Inter

Due anni fa spaccava le partite della Primavera a suon di gol, la squadra allora allenata da Stefano Vecchi aveva in Pinamonti un finalizzatore come nessun altro nella sua categoria. Spalletti nella sua prima stagione nerazzurra gli dette anche qualche possibilità in prima squadra, ma per il ragazzone di Cles era ancora troppo presto. Il prestito al Frosinone gli ha permesso di mettere nel suo bagaglio esperienza di serie A preziosa, 27 gettoni di presenza con 5 gol quasi tutti di splendida fattura. Ora il classe ‘99 sta esplodendo nella Nazionale Under 20 impegnata nel Mondiale in Polonia. “Pina” ha già messo a segno il gol, vittoria contro l’Equador ed il rigore ai padroni di casa con tanto di cucchiaio alla Totti che ha permesso agli azzurrini di passare ai quarti finale.

Il sito della Gazzetta parla oggi di lui e della sua “strana” realtà .”Paradossalmente, però, il torneo diminuisce le possibilità del "Pina" di restare in nerazzurro per la prossima stagione. L'attaccante, su cui ai tempi delle giovanili si concentrarono attese forse sproporzionate (come in un recente passato accadde per Bonazzoli), è considerato infatti una "fiche" facilmente spendibile sul mercato per il club nerazzurro. In molti in Serie A ci hanno messo gli occhi addosso e il d.s. Ausilio potrebbe inserirlo in una trattativa per un big italiano (Chiesa o Barella)”

Ma anche all’estero Pinamonti ha diversi ammiratori. Lo scorso anno era stato l’Ajax a farsi sotto, in queste ore le indiscrezioni parlano di un interessamento deciso del Porto, disposto a mettere sul tavolo dell’Inter qualcosa come 18 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto. Il ragazzo ha spesso ripetuto di sognare il ritorno alla casa madre nerazzurra, magari per giocare a fianco di Icardi, evento destinato probabilmente a restare solo un desiderio, sia perchè Icardi sembra destinato a lasciare Milano sia perché i tecnici nerazzurri non sembrano ancora ritenerlo pronto per San Siro. “ Al tempo stesso non può perdere una stagione di possibile crescita a fare la riserva di Dzeko, Lautaro, Politano e chi completerà il reparto nerazzurro. Tutto porta verso una cessione, ma prima c'è il mondo (Under 20) da conquistare.”