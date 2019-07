Il Real Madrid ha offerto Bale all'Inter: la risposta dei nerazzurri

Che il destino di Gareth Bale sia lontano dal Real Madrid lo si era capito già da qualche settimana, ma le parole del tecnico madrileno Zinedine Zidane di ieri - dove ha detto a chiare lettere che il gallese deve lasciare il club quanto prima - hanno rimarcato ancor di più tale concetto.

Secondo AS il Real Madrid avrebbe provato ad offrire il giocatore ad Inter, Manchester United, Tottenham e Bayern Monaco, ma tutti i club non avrebbero dato un riscontro positivo.

Ad oggi infatti, l'ipotesi più probabile per il futuro di Bale è un trasferimento in Cina, e non a caso l'agente del giocatore Jonathan Barnett al momento sembrerebbe trovarsi proprio in Cina.