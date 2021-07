Il punto sull'attacco: un nome in lizza nei desideri dell'Inter

L'Inter cercherà con soluzioni creative di migliorare la rosa nella prossima stagione in modo tale da consegnare al neo-tecnico Simone Inzaghi, una rosa che possa essere capace di creare qualcosa di importante e di rimanere competitiva e fare decisamente in meglio per quanto riguarda il cammino europeo dei nerazzurri.

Tra i reparti in cui si dovrà intervenire, di sicuro c'è l'attacco, in attesa di valutare la situazione Sanchez e quella di Pinamonti, almeno una punta dovrà essere acquistata e, secondo quanto riportato da TMW, il nome preferito, da un po' di tempo a questa parte, è quello di Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Sassuolo.

Per arrivare a lui, però, servono tanti soldi, e non è detto che l'Inter sia disposta a fare subito un investimento del genere per poter rendere il suo reparto avanzato più ricco di alternative.