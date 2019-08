Il nuovo acquisto dell'Inter, Alexis Sanchez, è atterrato a Malpensa

Alexis Sanchez dopo una lunga trattativa potrà vestire la maglia dell'Inter. L'attaccante cileno è da poco atterrato a Milano Malpensa con un volo privato.

L'ex Manchester United arriva in prestito secco, l'Inter pagherà parte dell'ingaggio, circa 5 milioni di euro.

And here he Is! #Sanchez just landed in Milan. He's ready to sign with #Inter on loan from Man #United #transfers #mufc@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/BPt9gMl30J