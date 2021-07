Il Monza cerca Pirola: ecco la risposta dell'Inter per il difensore

Il Monza dell'accoppiata Berlusconi-Galliani fa sul serio per il giovane talento classe 2002 di scuola nerazzurra, Lorenzo Pirola, che la passata stagione ha giocato proprio con la maglia dei brianzoli ed è riuscito a ritagliarsi il suo spazio a poco a poco fino a diventare un titolare fisso della squadra allenata, allora, da Christian Brocchi.

La società lombarda, infatti, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, ha fatto pervenire una nuova offerta a quella nerazzurra per il giovane difensore mancino pari a 3 milioni di euro, ma Marotta e Ausilio hanno rispedito al mittente la proposta in quanto considerata bassa rispetto al valore del giocatore.

Intanto, da quel che filtra dal ritiro di Appiano Gentile, Simone Inzaghi vorrebbe valutarlo per bene per capire se farlo rimanere in prima squadra e farlo crescere in prima squadra o farlo andare in prestito per farlo tornare nella prossima stagione.