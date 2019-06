Il Manchester United vuole Icardi: ipotesi scambio con Lukaku viva

Possibile colpo di scena per quanto concerne l'asse Milano-Manchester. I nerazzurri, che per l'attacco da mettere a disposizione per Antonio Conte sognano Romelu Lukaku, hanno più volte provato ad offrire il cartellino di Ivan Perisic o Mauro Icardi.

Offerte sempre rispedite al mittente ma che, oggi secondo il Daily Express, potrebbero essere stravolte. Secondo il famoso tabloid inglese infatti, i Red Devils - complice anche l'evidente volontà di Lukaku di approdare a Milano - potrebbero convincersi.

Non è affatto tramontata dunque l'ipotesi che Inter e Manchester United instaurino un'operazione congiunta per portare il bomber di Rosario in Inghilterra e l'attaccante belga sotto il Duomo.