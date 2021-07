Il Liverpool ci prova per Barella. Dall'Inter arriva la risposta secca

Secondo quanto riportato da parte di Sandro Sabatini a Sportmediaset, il centrocampista nerazzurro, Nicolò Barella, si starebbe mettendo in mostra attirando le attenzioni di tante società europee che vorrebbero avere con se il giocatore nella prossima stagione e sono pronte a presentare offerte allettanti all'Inter.

Tra queste società, c'è il Liverpool di Jurgen Klopp che, dopo aver perso a parametro zero Georgino Wijnaldum, passato al PSG, vorrebbe trovare un sostituto di grande caratura e livello e pare abbia pensato proprio al centrocampista sardo.

L'Inter, però, fa sapere di non essere minimamente intenzionata a cedere il giocatore che sarà una colonna portante non solo nella prossima stagione, ma anche per il futuro della squadra nerazzurra.