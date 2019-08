Il Giornale - Inter, è duello Marotta-Paratici. Il punto

Marotta-Paratici, è duello di mercato. I nerazzurri l'hanno spuntata sul fronte Lukaku, ma ci sono ancora due piste che mantengono questa finestra di mercato infuocata: Icardi e Dybala. I due attaccanti sono al centro di un ipotetico switch tra i due club, che potrebbe forse addolcire i rapporti tra le due dirigenze, attualmente non idilliaci dato l'ultimo sgarbo targato Suning. Ecco quanto dichiarato da "Il Giornale":





“Ecco tornare d’attualità l’ipotesi, magari a fine mercato, di uno scambio con Icardi, che potrebbe anche sancire una sorta di pace tra Marotta e Paratici. Uno si becca l’esubero dell’altro e magari riesce a valorizzarlo".



La pista di mercato rimane sempre in piedi con la Joya che attende la decisione dei bianconeri e con Icardi che continua ad essere separato in casa.