Il giocatore nerazzurro apre in maniera chiara all'addio. Le parole

Tra i nomi in uscita in questa sessione di calciomercato c'è senza dubbio quello di Joao Mario.

Il portoghese, che ha parlato ai microfoni di alcuni giornalisti portoghesi che lo hanno intercettato alla'aeroporto, ha rilasciato importanti dichiarazioni che lasciano presagire un addio dall'Inter.

"Sono molto legato allo Sporting, ed ho un contratto con una clausola che non mi permette di andare in altri club in Portogallo. per quest'anno penso di continuare all'estero.

L'anno prossimo ci saranno gli europei, perciò voglio giocare. Cercherò di prendere la decisione migliore per me per il club."