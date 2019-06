Il centrocampista esce allo scoperto. Smentito il futuro all'Inter?

Nel corso di questa prima parte di giugno tra i giocatori accostati all'Inter c'è stato anche Bruno Fernandes. Il centrocampista in forza allo Sporting Lisbona è attualmente impegnato con la sua nazionale.

E proprio a margine del match tra Portogallo e Olanda ha rilasciato delle importanti dichiarazioni a Sport Mediaset, dove ha parlato del suo futuro.

"Sappiamo tutti che i giornali devono vendere, io per il momento non so nulla, però posso dire che non sto cercando di andare via. Se arriverà un'offerta da un club a cui non si può dire di no valuteremo con lo Sporting. Non so se l'interesse dell'Inter sia vero. Ora hanno un grande allenatore che ha sempre fatto bene. In Italia mi sono sempre trovato bene e continuo a seguire tutte le squadre della serie A."