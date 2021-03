Il canto del Gallo per l'orchestra di Conte? L'Inter valuta Belotti

Capitano e simbolo del cuore granata, Andrea Belotti è in scadenza con il Torino tra poco più di un anno, a giugno 2022. Ma secondo Tuttosport il suo futuro verrà deciso anche con la ragione e non solo col sentimento.

Va detto in primis che la priorità di Cairo e di tutto l'ambiente piemontese è la salvezza, tutto fuorché semplice, e solo poi si tornerà a parlare dell'eventuale prolungamento contrattuale del Gallo. Indubbiamente le pretendenti non mancano, e il centravanti della Nazionale sognerebbe a dir il vero un progetto tecnico che gli risulti convincente e che, naturalmente, lo coinvolga.

Da giorni si parla di Milan, alla ricerca di un vice Ibrahimovic soprattutto se Zlatan non dovesse continuare in rossonero, ma ecco che può spuntare l'Inter. Marotta e Conte non hanno mai nascosto il gradimento nei confronti del giocatore, tanto da aver già posto le basi per un indennizzo sostanzioso al Toro e un quadriennale all'attaccante.

Belotti è molto seguito anche in Spagna ed Inghilterra, chiaro che ci sarà la fila nel caso in cui decidesse realmente di lasciare Torino. Ma la presenza della famiglia in Italia e la reputazione costruitasi a suon di gol nel nostro campionato potrebbe spingerlo a restare in Serie A.

Conte è il direttore di un'orchestra che sembra ormai ben consolidata nei suoi undici primi violini; con le rotazioni e una Champion's League da affrontare nel miglior modo possibile nei prossimi anni, chissà che all'orchestra non possa interessare aggiungere anche il canto del... Gallo.