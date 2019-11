(ID) Marotta d’anticipo: l’Inter blinda Chiesa per luglio

Arrivano novità di mercato importanti su Federico Chiesa, uno dei calciatori emergenti più contesi in Italia. Su di lui, com’è noto, si sono mosse e si stanno muovendo con forza squadre del calibro di Juve e Inter. Da notizie giunte alla nostra redazione da fonti ben informate, sembrerebbe che Marotta abbia fatto decisivi passi avanti per arrivare al talento gigliato, che da luglio dovrebbe approdare sul Naviglio.

Con il figlio d’arte orientato ad accettare la proposta proveniente da Milano, declinando, di fatto, la corte bianconera, si chiuderebbe uno dei trasferimenti più chiacchierati degli ultimi tempi. Ricordiamo che l’Inter ha mostrato già in passato attenzioni per il giocatore e che solo mere questioni di financial fair play non hanno portato a una reale trattativa.

Chiesa poteva partire già quest’anno, ma il patron della Fiorentina, Commisso, non poteva presentarsi alla piazza lasciando andare il diamante più splendente della gioielleria. Motivo per cui il suo addio è stato congelato. Adesso, invece, i tempi sembrano maturi e il ragazzo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

L’affare, però, è tutt’altro che concluso ed, anche se non è una strada che piace alla Juventus (e manco all’Inter), è probabile che da Torino pensino a un rilancio, con modalità e argomentazioni da valutare. Enrico Chiesa, papà di Federico, aveva fatto intendere tempo fa che la destinazione milanese garbava parecchio. Adesso la grossa chance di chiudere i giochi, con l’approdo in nerazzurro. Vedremo cosa accadrà, certo è che con Chiesa, e un modulo tattico che ne sfrutti le caratteristiche, l’Inter di Conte aumenterebbe di parecchio il suo potenziale.