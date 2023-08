(ID) Inter Pavard sempre più difficile, il Bayern gioca su più fronti

di Redazione, pubblicato il: 19/08/2023

(Inter) L’arrivo di Pavard sembrava vicino nel pomeriggio di ieri. Poi in serata la doccia fredda, Tuchel toglie il francese dal mercato. Secondo Gianluca Di Marzio la situazione non è chiara, nessuno ha comunicato niente di ufficiale nè all’Inter nè all’entourage del giocatore.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la dirigenza tedesca sta giocando una partita su due fronti per alzare il prezzo intorno a 40 milioni. Una enormità se si considera che il laterale andrà a scadenza di contratto tra meno di un anno e che non ha nessuna intenzione di rinnovare.

L’Inter ha già presentato la sua offerta, vicina i 30 milioni. Ma anche lo United è in fila per assicurarsi Pavard, la sua offerta di 40 milioni potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ma c’è una condizione. I Reds hanno l’obbligo, prima, di Maguire. Senza questa uscita la rosa difensiva a disposizione di Ten Hag risulta sovrabbondante, dunque prima cedere poi, casomai, l’offerta per Pavard.

Saranno decisivi due fattori: il tempo e la volontà del giocatore che già dallo scorso mese di gennaio avrebbe dato il suo ok all’Inter.