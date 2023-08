di Redazione, pubblicato il: 23/08/2023

(Inter Pavard) Anche questa telenovela dovrebbe essere arrivata alla fine. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione la giornata per l’arrivo di Pavard a Milano sembra essere domani. Entro venerdì le visite e gli adempimenti burocratici di rito e poi subito alla Pinetina per conoscere Inzaghi e la squadra.

In questo caso ci sono ottimi motivi per ipotizzare la presenza di Pavard almeno in panchina già nella trasferta di lunedì prossimo a Cagliari.