(ID) Inter, nuovo incontro per Milinkovic-Savic. L'uomo in più per Conte

Il colpo a centrocampo ha il nome di Sergej Milinkovic-Savic. L'Inter lo segue, lo vuole: sarebbe l'uomo in più per Antonio Conte, in una squadra costruita per vincere. Come vi abbiamo raccontato ieri sera, i due club si sono già incontrati una volta per discutere il possibile trasferimento del centrocampista biancoceleste a Milano.

Nella giornata odierna, la redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento. Inter e Lazio si incontreranno nuovamente per Milinkovic-Savic. Il giocatore ha una valutazione elevata, ma il club nerazzurro vuole dare a Conte il giocatore serbo.

Milinkovic-Savic porterebbe quel mix di quantità e qualità a centrocampo, completando il reparto nerazzurro. Un colpo che porterebbe l'Inter ad essere ancora di più protagonista in campionato e in Europa.