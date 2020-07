(ID) Futuro Tonali, Inter forte con l'ok del giocatore. La promessa di Cellino

Il futuro di Sandro Tonali sarà ancora in serie A. Il giocatore del Brescia, alla sua prima stagione nella massima serie, ha già messo in mostra molte qualità. Visione di gioco, tecnica, forza fisica: un centrocampista moderno.

L'Inter segue Tonali da molto tempo. Marotta ha bruciato la concorrenza, anticipando tutti nella corsa al talento italiano. Tonali ha già fatto la sua scelta: è l'Inter. Il tutto raccontato in esclusiva dalla nostra redazione il 31 maggio.

Negli ultimi giorni il Milan sta provando ad inserirsi nella corsa a Tonali, altra notizia riportata in esclusiva l'8 luglio. Oggi ha parlato il presidente del Brescia Cellino. "A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle", così il numero uno del club al Corriere di Brescia.

Una promessa che porta all'Inter. Secondo le ultime notizie raccolte da interdipendenza.net, Tonali mantiene la sua scelta. Un contratto da circa 1,6 milioni di euro a stagione per il centrocampista, una chiusura della trattativa col Brescia a circa 30 milioni di euro più bonus, come raccontato in esclusiva il 6 luglio. A breve conosceremo il futuro di Tonali.