(ID) Candreva, derby di mercato per l'esterno dell'Inter: Genoa davanti

Antonio Candreva è in uscita dall'Inter. L'esterno nerazzurro non è più la prima scelta sulla fascia destra e nella stagione che verrà, le possibilità di giocare saranno sempre di meno.

Ecco che il Genoa è entrato con decisione nella corsa per Candreva. Sarà un derby ligure, anche la Sampdoria ha mostrato interesse per il calciatore. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento sulla situazione.

Da una fonte vicina all'Inter del collega Adriano Caorsi, Candreva è in uscita. I motivi? Poco spazio nell'Inter di Antonio Conte e un contratto che non verrà rinnovato. Il Genoa può essere la soluzione giusta per il giocatore nerazzurro. Il Grifone è davanti alla Sampdoria.