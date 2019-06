Icardi: Wanda smentisce tutti, è ancora muro contro muro

Chi pensava che le acque tra Icardi e l’Inter potessero iniziare a trovare una relativa tranquillità sbagliava. Lo ha confermato Wanda Nara stasera ai microfoni di TeleLombardia, riportando le intenzioni dell’ex capitano che non sembrano andare nella direzione sollecitata dalla società (cessione) né in quella di smussare i contrasti per arrivare ad una composizione definitiva. Molti avevano parlato di Icardi intenzionato a parlare con Conte, di un probabile incontro tra Marotta e Wanda Nara al rientro di quest’ultima dal viaggio di lavoro in Oriente. Tutte ipotesi destinate a naufragare dopo l’intervento di stasera e che sembrano prefigurare una nuova pagina del muro contro muro.

Secondo Wanda infatti non sarebbe in programma nessun incontro, né le sarebbe arrivata nessuna richieste fare un passo indietro. “Con la società tutto è sereno e chiaro, Mauro Icardi si presenterà il primo giorno di ritiro pronto per una stagione importante. Non chiediamo rinnovi e non ascoltiamo proposte di altre squadre perché l’intenzione è quella di tornare a essere protagonisti insieme. Mauro tiene molto all’Inte e non vuole lasciare dopo una stagione strana come questa. Non possiamo rispondere tutti i giorni alle indiscrezioni di mercato. E pensare che ancora non è nemmeno aperto il calciomercato”.