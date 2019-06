Icardi: Wanda porti 70 milioni, la replica è una provocazione e l’offerta della Juve è sorprendente

Il sito di Libero riporta una dettagliata ricostruzione delle ultime novità in casa nerazzurra a riguardo della vicenda Icardi. "Antonio Conte ha chiamato personalmente Wanda Nara per ufficializzare l’esclusione dal progetto nerazzurro di Maurito… in una telefonata durata circa 10 minuti...L’ex ct ha ribadito all’argentina di cercare una squadra per Icardi e portare un’offerta che soddisfi le richieste interiste (70 milioni) dopo la svalutazione che il suo cartellino ha subìto... La signora Nara, apprezzata la trasparenza di Conte, ha risposto con una provocazione, chiedendo all’ad Marotta di liberare il marito gratuitamente con una risoluzione contrattuale.

Secondo Libero, Wanda Nara è furibonda per la considerazione ormai prossima allo zero per il marito, considerato che l’Inter sta trattando apertamente Dzeko e Lukaku, e dunque se la società non lo ritiene alla loro altezza a suo giudizio la risoluzione sarebbe dovuta. L’Inter sta facendo ogni mossa avendo riguardo ad evitare qualsiasi passo falso che possa mettere Icardi nelle condizioni di chiedere la risoluzione tramite una sentenza dell’autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la cessione dell'ex capotano, “le piste estere non hanno portato a nulla, mentre in Italia si era avviata una discussione col Napoli per imbastire uno scambio con Insigne, tramontata quando gli azzurri si sono visti chiedere Zielinski incedibile. Oltre ai partenopei rimane solamente la Juve, con cui Icardi ha un accordo per un quinquennale da 8 milioni più bonus a stagione, che però non ha intenzione di versare cash nelle casse interiste. Paratici continua a offrire il cartellino di Higuain più 15 milioni, Marotta chiede Dybala : le parti sono distanti e si è in una fase di stallo“,