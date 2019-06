Icardi: una sola persona chiuderà la vicenda

Il nome di Icardi continua ad imperversare sulle pagine dei giornali e dei media, e non potrebbe essere che così, vista l’importanza del personaggio e gli interessi che ruotano intorno a lui. Mentre le indiscrezioni degli ultimi giorni parlavano di una richiesta di incontro avanzata dall’argentino alla società per un chiarimento, ieri Wanda Nara ha reso noto che queste sono solo voci infondate, che Mauro sarà pronto alla ripresa dei lavori per riprendersi l’Inter, che restare a Milano è la sua unica opzione.

Intanto la società sembra ancora intenzionata a risolvere la grana con la cessione dell’ex capitano, proprio ieri si è parlato di un forte interessamento della Roma che sarebbe ben felice di accogliere Icardi nella casella che Edin Dzeko lascerebbe vuota per raggiungere proprio l’Inter. Un groviglio di fatti, di stati d’animo, che dovrà comunque trovare una soluzione entro i primi del mese di luglio, quando la squadra si ritroverà per il ritiro in terra svizzera. Di questo ha parlato oggi Fabrizio Biasin ai microfoni di Radio 24, esprimendo la convinzione che alla fine sarà una sola persona a risolvere tutto.

“L’Inter è partita in anticipo con il lavoro per il mercato. Icardi? Vuole restare all’Inter e dimostrare di essere da Inter, forse vuole farsi anche perdonare qualcosa. Mi sembra di capire che la società vorrebbe monetizzare anche per fare delle plusvalenze al 30 giugno.. Come si risolve la questione Icardi? Attraverso Antonio Conte, sono certo che saprà risolvere lui questa questione.”