Icardi, spunta un'ipotesi di scambio con una big spagnola: i dettagli

Iniziano a moltiplicarsi le ipotesi per il futuro di Mauro Icardi. Il bomber argentino, nonostante abbia ribadito più volte di voler rimanere all'Inter, questa mattina è stato accostato dal Corriere della Sera anche in orbita Atletico Madrid.

Questa volta però, non si tratta dell'offerta da 70 milioni fatta pervenire negli scorsi mesi dai Colchoneros, bensì di un possibile scambio di cartellini con Alvaro Morata.

Il club allenato da Diego Pablo Simeone è destinato a perdere Antoine Griezmann, e Mauro Icardi sarebbe uno dei profili più graditi dagli spagnoli per sostituire il francese, ma occhio anche alla pista che può condurre i rojiblancos a Joao Felix del Benfica.