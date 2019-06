Icardi sempre più nell’angolo: lo spogliatoio lo scarica, Conte pure

Il Corriere dello Sport riporta la notizia che Antonio Conte avrebbe mosso i primi passi per risolvere a modo suo la vicenda di Icardi, ovviamente in accordo con la società. Secondo il quotidiano romano la settimana prossima sarà ricca di appuntamenti su questo argomento, Marotta dovrebbe incontrare Wanda Nara, il nuovo allenatore dovrebbe invece guardare negli occhi per la prima volta l’ex capitano nerazzurro. In entrambi i casi il messaggio degli uomini Inter sarebbe lo stesso: la cessione è l’unica strada per chiudere questo periodo nero e per evitare alle due parti situazioni controproducenti.

Per la società perché si vedrebbe costretta a non poter monetizzare, per Icardi perché si aprirebbe uno scenario da separato in casa dalla durata non prevedibile ed estremamente rischioso per la sua carriera. “Tanto più che, il neo-tecnico nerazzurro, nei suoi primi contatti telefonici con alcuni giocatori, tra cui i senatori dello spogliatoio, si sarebbe proprio informato su Maurito, ricevendo riscontri negativi. Insomma, giusto per ribadirlo, la questione non è tecnica, ma ambientale. Ed è esattamente il motivo per cui per l’ex-capitano non c’è più spazio“.