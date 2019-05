Icardi, secondo Tuttosport l'argentino avrebbe una strategia ben precisa

Continuano a persistere gli interrogativi sul futuro di Mauro Icardi. Il giocatore, nonostante qualche giorno fa attraverso il proprio account Instagram abbia detto esplicitamente di voler rimanere all'Inter, dalla stampa continua ad essere visto come possibile partente.

Per il futuro del bomber di Rosario continua a parlarsi di Juve, club storicamente rivale dei meneghini. A parte ciò, Tuttosport vede in Icardi una strategia per scegliersi il futuro professionale autonomamente. Questo è quanto riportato stamane dal quotidiano torinese:

“Una strategia, è evidente, per mettere spalle al muro la società. Se il numero nove lascerà Milano, è questo il senso del piano degli Icardi, sarà perché è stata l’Inter a volerlo cedere e lui potrà scegliere dove andare”.