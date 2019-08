Icardi: se la Juventus pensa alla furbata la risposta dell'Inter sarà perfida

La sensazione che si sta consolidando tra tutte le parti in causa e anche negli addetti ai lavori è quella che Icardi sarà ancora nerazzurro dopo il 2 settembre. Come l'ex capitano ha sempre fatto trapelare d'altro canto, rifiutando di uscire dall'Inter con l'etichetta del vigliacco attaccata sulle spalle. E' convinto di riuscire a strappare a Conte una chance da giocarsi, il tempo dirà chi ha ragione, anche se oggi una marcia indietro della società pare davvero impensabile.

Si arriverà probabilmente a questa soluzione anche perchè, nel frattempo, la Juventus trova difficoltà evidenti a liberarsi dagli esuberi, condizione indispensabile per tentare l'assalto all'ex capitano nerazzurro.

Nonostante ciò, è difficile che a Torino abbiano smesso di pensarci, la voglia di Paratici di regalare una beffa all'antico maestro Marotta brucia come un fuoco. Gianluca di Marzio è tornato a parlare di questa ipotesi stasera su Sky Calciomercato l'Originale, evidenziando che l'assalto juventino potrebbe arrivare negli ultimissimi giorni di mercato, per mettere ancor più in difficoltà il club nerazzurro.

Secondo Di Marzio, la risposta a Milano sarebbe già pronta: per quel cliente così particolare non basterebbero i 65 milioni su cui l'Inter aveva concordato giorni fa con il Napoli e che erano stati offerti anche dal Monaco, per la Juventus sarebbe richiesto un surplus economico che porterebbe la richiesta a 75/80 milioni.